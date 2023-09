redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Alckmin

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, realizará uma reunião ministerial nesta sexta-feira (8) por conta da possível permanência do ciclone que já deixou 41 mortos no Rio Grande do Sul .

Ao todo, cinco ministros participarão do encontro no Palácio do Planalto. São eles:



·José Múcio, Ministro de Estado da Defesa

·Nísia Trindade, Ministra de Estado da Saúde

·Waldez Góes, Ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional

·Wellington Dias, Ministro de Estado do Desenvolvimento Social

·Paulo Pimenta, Ministro de Estado da Secretária de Comunicação da Presidência da República.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na Índia, onde participa da cúpula das 20 maiores economias do mundo, o G20. Seu retorno está previsto para segunda-feira (11).

Os ministros Paulo Pimenta (Secom) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) estiveram no estado. Já Lula conversou com o governador Eduardo Leite por telefone.

O governo federal publicou um decreto estabelecendo calamidade pública em 79 cidades, com isso, os municípios poderão ter assistência mais célere da União.

Pelas redes sociais, Waldez Góes afirmou que "por determinação do presidente Lula, toda a estrutura do governo federal continua focada no socorro às pessoas afetadas em qualquer grau pela tragédia e no suporte constante ao governo estadual e prefeituras".



O governo do Rio Grande do Sul mantém alerta de risco de temporais nas próximas horas na maior parte do estado. De acordo com a Sala de Situação do governo, uma frente fria avança pelo Uruguai, provocando instabilidade em regiões do estado, como na metade norte, entre a noite desta quinta-feira (7) e a madrugada de sexta-feira (8).

Há previsão de volumes de chuva, nesta sexta-feira (8), em torno de 30 e 50 mm/dia nos Vales e no leste, chegando pontualmente aos 75 mm/dia no centro e norte gaúcho. Durante o dia, o tempo deve ficar estável, com retorno das chuvas no período da noite.

Para este sábado (9), a previsão é de manhã com tempo instável, com volta gradual do sol no Rio Grande do Sul. A metade Sul do estado deve ser atingida pelas chuvas intensas na segunda-feira (11). Mortes Em balanço divulgado às 19h, o governo confirmou que o número de mortos subiu para 41 em razão das enchentes que atingiram dezenas de cidades.