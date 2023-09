Wilson Dias/Agência Brasil Ana Moser, ministra do Esporte





Em meio às negociações no governo para concretizar uma minirreforma ministerial para acomodar partidos como o PP e Republicanos, a ministra dos Esportes e ex-atleta, Ana Moser, chegou ao Palácio do Alvorada para se reunir com o presidente Lula (PT).

A expectativa no meio político é que as mudanças no corpo de ministros sejam anunciadas ainda nesta quarta-feira (6). Após cerca de uma hora e meia, a ministra saiu no banco de trás do carro, usando máscara e falando ao celular.







André Fufuca (PP-MA) é o mais cotado para assumir o cargo da ministra como forma de trazer o PP para a base do governo. O maior motivo de cobiça do partido pela pasta dos esportes é a proposta de regulamentação e tributação de sites de apostas esportivas.

Além da ministra Ana Moser, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, também esteve no palácio, junto a André Fufuca e ao deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), cotado para assumir o ministério de Portos e Aeroportos, atualmente comandado por Márcio França.