Reprodução Não deve ter mais ciclone no Sul nesta semana





O feriado do Dia da Independência (7 de setembro) no Rio Grande do Sul será marcado por uma nova frente fria que se aproxima da região Sul do Brasil, trazendo consigo a previsão de mais chuvas. Segundo informações meteorológicas, após uma breve pausa nas precipitações nesta quarta-feira (6), o tempo chuvoso voltará a dominar os dias subsequentes, especialmente na metade Sul do país durante os próximos 10 dias.

As autoridades da Defesa Civil gaúcho mantêm um alerta de inundação para a área ao redor do Rio Taquari, que registra um aumento em seu nível de água a partir de Estrela. Além disso, o Rio Caí também está em processo de elevação, com o alerta emitido a partir de São Sebastião do Caí.

A formação de um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai é atribuída a uma combinação de fatores, incluindo uma acentuada queda na pressão atmosférica, o transporte de ar quente e úmido do Norte para o Sul do Brasil e a chegada de massas de ar frio polar provenientes da Argentina e do Uruguai.

É importante notar que o ciclone extratropical se afastou do Brasil e não deve afetar negativamente os estados de Santa Catarina, Paraná ou as regiões do Sudeste do país pelos próximos dias, apesar de estar previsto mais chuvas a partir de quinta no Sul.





Durante a madrugada e manhã de terça, foram registradas rajadas de vento intensas em áreas como o leste do Rio Grande do Sul, a serra gaúcha e catarinense, bem como no litoral sul de Santa Catarina. Ventos atingiram velocidades de até 100 km/h, destruindo casas.