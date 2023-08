Carlos Moura/SCO/STF O ministro do STF, André Mendonça





O Supremo Tribunal Federal (STF) r etomou o julgamento sobre a tese do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas na tarde desta quarta-feira (30). O ministro André Mendonça abriu os trabalhos e afirmou que concorda com a tese do Marco Temporal que limita a demarcação de terras a apenas indígenas que ocupavam as áreas em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição de 1988.

O voto de Mendonça ainda não foi concluído, mas ele afirmou que a tese traz um "cenário de plena confiabilidade".

“Aqui, é preciso ver que a nossa lei maior trabalhou com data certa, a data da sua promulgação, como insubstituível referencial para o reconhecimento aos índios do direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Atente-se, àquelas que tradicionalmente ocupam, não aquelas que venham a ocupar”, disse o ministro durante a leitura de seu voto.



O Min. do STF, André Mendonça, está repassando 5 séculos de violência colonizadora em seu discurso. Esperamos que depois de rememorar a história sangrenta do Brasil, ele se manifeste contra o Marco Temporal. #MarcoTemporalNão pic.twitter.com/Ry0363wX6j — Apib Oficial (@ApibOficial) August 30, 2023





Mendonça afirma reconhecer as atrocidades cometidas contra os diversos povos originários do Brasil, mas considera que a tese do marco temporal servirá para “colocar uma pá de cal” nas disputas fundiárias entre indígenas e ruralistas ao definir uma data como base para que se reconheça o direito à demarcação das terras.

















Com a posição de Mendonça, o placar, que estava em 2 a 1 contra a aprovação da tese, ficou empatado em 2 a 2. O próximo a votar é o ministro recém-empossado (e apontado como conservador) Cristiano Zanin, que terá o poder de dar maioria à tese que decidir apoiar com seu voto.

Na última sessão de votação, Mendonça pediu vistas ao processo, mas se comprometeu a devolvê-lo à apreciação da Corte antes da data de aposentadoria compulsória da atual presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que faz muita questão de apresentar seu voto sobre o tema. Cumprido o acordo, o processo voltou à pauta da Corte.

Antes da sessão e também durante sua realização, indígenas realizaram protestos contra a tese do Marco Temporal em frente à sede do Supremo Tribunal Federal. No plenário da Suprema Corte, indígenas e militantes de sua causa também marcaram presença, assistindo à sessão.

Entre os presentes, há figuras que tradicionalmente defendem os direitos dos povos originários, como o cacique Raoni Metuktire, do povo Caiapó, que foi aplaudido ao chegar ao STF como reconhecimento à sua luta pela defesa da Floresta Amazônica e seus habitantes nativos.