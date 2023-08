MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Massa de ar frio baixa as temperaturas no Sudeste

Nesta segunda-feira (28), fortes chuvas devem cair de forma persistente, além da baixa de temperaturas, que persiste na região Sudeste. Há tendências de temporais e previsão de chuva forte entre a Baixada Santista e a região de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, segundo dados do Climatempo.

As pancadas de chuva decorrem de uma infiltração marítima que se instala na região Sudeste, intensificando a formação de nuvens de chuva no leste dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Há estimativas de que a temperatura dificilmente passe dos 27ºC nesta semana, com chuvas superando a média normal para agosto.

Os níveis acima aumentam os riscos de transtornos. Por isso, autoridades aconselham que a população fique atenta e, em casos mais severos, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.





Cidades do leste e sul de Minas Gerais podem também ter um número elevado de chuva, com tendência de temporais já nesta segunda no Vale do Jequitinhonha. As instabilidades ganham força no Espírito Santo, na capital Vitória, e cidades como Linhares e São Mateus também podem registrar acumulados elevados de chuva.

Muitas nuvens irão se formar nos próximos dias, com atenção para chuva fraca e moderada por toda a costa do Sudeste. As capitais Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Vitória terão uma semana com muita umidade e previsão de chuva.