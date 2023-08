Divulgação Marcelo Tas, ex-integrante do programa CQC

O apresentador Marcelo Tas comentou sobre a recente ação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Criptomoedas, em que foi pedido a quebra de sigilo bancário de alguns dos envolvidos no caso. O apresentador, de 63 anos, comentou a decisão do Comissão, que foi tomada na última quarta-feira (23), durante a sua participação no Jornal da Cultura.



Para ele, "chama-se a atenção de atores e de comunicadores que têm contratos feitos com essas empresas". Ele questiona: "Imagina se quem fez propagandas das Americanas, por exemplo, fosse intimado para ir na CPI".

Marcelo acrescenta que não tem "nada a esconder", e informou que está à disposição da Comissão para ajudar. Entretanto, ele completa: "Hoje um senhor deputado que eu não vou dar o nome pediu a quebra do sigilo bancário meu, da Tatá [Werneck] e do Cauã [Reymond]", fazendo alusão ao deputado Paulo Bilynskyi (PL-SP), que convocou a participação dos três artistas como investigados, e pediu a quebra de sigilo bancário.

"Eu, depois de 40 anos de trabalho, até acho legal olhar o que eu ganhei depois disso tudo. Eu não tenho nada a esconder, quero dizer isso para a CPI", diz o apresentador se mostrando aberto para auxiliar nas investigações.

Entretanto, Tas faz sugestões acerca do Partido Liberal (PL), legenda de Paulo Bilynskyi. "Não estou acusando o deputado de querer esconder coisas do Bolsonaro, mas é do partido do ex-presidente", diz Tas.

Tatá Werneck, Cauã Reymond e Marcelo Tas estão sendo investigados pela CPI das Criptomoedas após participarem de uma campanha publicitária da Atlas Quantum. A empresa é suspeita de fazer parte de um esquema de pirâmide financeira, e aplicar golpes de mais de R$ 7 bilhões, lesando cerca de 200 mil investidores, sendo Tas um deles.

Marcelo Tas, além das campanhas publicitárias, chegou a fazer uma entrevista patrocinada com um dos donos da Atlas Quantum.