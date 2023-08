Reprodução Com mais de 20 anos de história, o Adnews é referência em marketing e publicidade

Voltado para o mercado publicitário, o site Adnews é o novo parceiro de conteúdo do Portal iG . A partir de agora, os internautas vão encontrar notícias sobre negócios, criatividade, inovação e transformação em uma área exclusiva dentro do vertical Último Segundo .

Criado pelo publicitário Toninho Rosa, o Adnews vem se destacando como um farol para a criatividade em todas as suas manifestações, dando visibilidade às marcas que fazem mais do que vender produtos e serviços: oferecem um legado para a sociedade e para o mundo.



“Assim como o iG , o Adnews nasceu digital. Ambos estão consolidados e são referência nos segmentos que atuam, mas permanecem em constante transformação para atender às demandas de cada nova geração”, explica Daniel Rosa, CEO e sócio-fundador do Adnews.

A parceria chega em um momento de transformação do iG , que mudou a gestão executiva em um projeto de expansão e reposicionamento, que pretende dobrar a audiência nos próximos meses. A missão audaciosa vem sendo comandada pela jornalista Júlia Correia, anunciada como CEO em julho deste ano , com reforços do publicitário e também jornalista Paulo Leal, que assume a vice-presidência executiva do portal, e de Indio Brasileiro, ex-diretor comercial e um dos fundadores do portal UOL, ocupando a vice-presidência de Novos Negócios.

Fotos: Divulgação Julia Corria, Paulo Leal e Índio Brasileiro: unidos pela expansão do iG

“Os portais estão em perfeita sintonia e vivenciando uma fase de amadurecimento. Nada mais sensato do que nos juntarmos para amplificar conceitos, ideias e oportunidades dentro e fora do trade publicitário. Estamos entusiasmados com a parceria, e a partir dessa união, consolidamos o nosso compromisso de levar cada vez mais longe inovação, diversidade, cultura e educação, e de apresentar a nossa audiência ao futuro, que está acontecendo exatamente aqui e agora”, ressalta Cathy Birle, publicitária e sócia do Adnews.



“No iG, não buscamos quantidade de parceiros, mas parcerias estratégicas que complementem a produção da redação de forma responsável e escalável. O Adnews é referência, e chega para nutrir os territórios de negócios e marketing. Quando falo sobre negócios, é também no sentido de unir esforços em prol do crescimento saudável e fortalecimento da nossa indústria. Estamos super animados”, completa Júlia Correia, CEO do iG.