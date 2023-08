redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Deltan Dallagnol viaja aos EUA após ter mandato cassado





O ex-procurador e ex-deputado cassado, Deltan Dallagnol, usou uma imagem semelhante ao famoso slide em que acusava Lula (PT) por crimes no âmbito da operação Lava Jato para fazer críticas ao presidente e seu terceiro governo.

O power point original rendeu a Deltan uma condenação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o obrigou a indenizar Lula em R$ 75 mil.





“O amor venceu mesmo? Do cárcere à presidência, Lula revela seu verdadeiro caráter e intenções a cada fala e atitude desastrosa. Qual fala de Lula foi a pior na sua opinião? Me conte nos comentários”, escreveu Dallagnol.

Deltan Dallagnol perdeu seu mandato como deputado em maio deste ano de 2023, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que ele antecipou sua demissão do cargo de procurador do estado do Paraná para evitar uma punição administrativa do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que poderia torná-lo inelegível.