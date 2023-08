Foto: Reprodução TV Subaé Ataque na Bahia: quatro pessoas morrem em restaurante

Um grupo armado realizou um ataque em um restaurante no centro de Feira de Santana, localizado a aproximadamente 100 quilômetros de Salvador, resultando na morte de quatro pessoas na tarde desta segunda-feira (14).

Três das vítimas perderam a vida no local, enquanto uma quarta pessoa foi atingida por um disparo na perna. Até o momento, não se sabe qual a razão para o ataque. Nenhuma prisão foi efetuada.

Com base em detalhes obtidos pela TV Subaé, uma filial da TV Bahia situada em Feira de Santana, foi constatado que as vítimas pertencem à comunidade cigana.

No local dos acontecimentos, as autoridades policiais divulgaram que quatro indivíduos usando capuzes e distintivos de polícia adentraram o restaurante e abriram fogo contra o grupo de ciganos, fugindo logo em seguida. Não há informações sobre quem seriam os integrados do grupo.

Seis veículos da Polícia Militar foram deslocados para o local, juntamente com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A região foi isolada e permanece resguardada. Três corpos ainda se encontram no local da ocorrência, enquanto a quarta vítima fatal faleceu no Hospital Clériston Andrade, a mesma unidade de saúde para onde a mulher atingida na perna foi levada para receber socorro.

A investigação sobre o ataque que resultou nas quatro mortes será conduzida pela Delegacia de Homicídios (DHPP) de Feira de Santana, da Polícia Civil.