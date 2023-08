Reprodução/Redes Sociais Jair Bolsonaro sem camisa

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) anunciou nas redes sociais o lançamento do calendário temático do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O produto está disponível na loja Bolsonaro Store, loja que é especializada na venda de produtos com a temática do ex-presidente.



No site, o produto é descrito como "um produto que acompanhará seu usuário durante todo o ano". A imagem de capa do calendário, é possível ver Bolsonaro sem camisa sentado, com a cicatriz que foi feita após a facada que levou durante a campanha de 2018. A foto inicialmente publicada nas redes sociais quando o Tribunal Superior Eleitoral declarou que Bolsonaro ficaria inelegível até 2030.

No site, o produto está sendo vendido por R$ 69,90, e, segundo Eduardo, traz fotografias que contam a história do ex-presidente, bem como a passagem pelo Exército, o tempo que atuou como deputado e até chegar na presidência da República.

Eduardo ainda levanta que as fotos são "um pouco" da "trajetória vitoriosa" de Bolsonaro, com o lançamento marcando 36 anos da vida pública do ex-mandatário.

Além disso, o produto traria "datas onde têm vários acontecimentos importantes durante os quatro anos de presidência do melhor presidente da história do nosso país", segundo o vídeo de divulgação de Eduardo Bolsonaro.

Vejo o vídeo de divulgação dos produtos:

No dia 27 de julho, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) emitiu um relatório que revelou que o ex-presidente teria recebido R$ 17 milhões através do Pix, entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho deste ano. Os apoiadores de Bolsonaro, em junho, chegaram a promover uma vaquinha virtual para que o ex-mandatário conseguisse pagar as multas processuais que vinha sofrendo.