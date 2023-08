Divulgação / Polícia Federal - 03.08.2023 PF segue a decisã da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte (MG)

A Polícia Federal (PF) cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo partes de uma ação contra suspeitos de recrutarem jovens e adolescentes para integrarem a organização terrorista Estado Islâmico.

A ação ocorreu nesta quinta-feira (10), sendo duas na cidade de São Paulo e uma no Rio de Janeiro. A decisão foi da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte (MG). A ação tinha como objetivos apreender provas que pudessem corroborar com as investigações, que seguem em curso.



A busca e apreensão foram motivadas após a prisão de um brasileiro em junho. Ele foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e era apontado como um dos responsáveis por administrar um esquema de recrutamento de adolescentes para o grupo terrorista. Ele utilizava de aplicativos de mensagens para que fosse feito o contato.

Na ocasião, além de deter o suspeito quando ele tentava embarcar em um voo internacional, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a PF cumpriu a mandados de busca e apreensão nas cidades de São José dos Campos (SP) e Barbacena (MG).

A organização criminosa é suspeita de cometer o crime de corrupção de menores, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Como a conduta visou induzir os menores a cometer infrações previstas na Lei de Terrorismo, considerada como crime hediondo, as penas são aumentadas de um terço.