Divulgação/Corpo de Bombeiros Ataque a creche em Saudades (SC) deixou cinco mortos

Nesta quarta-feira (9), a Justiça de Santa Catarina começa a julgar o acusado do atentado a uma creche de Saudades, no oeste do estado, que matou três bebês e duas professoras, em maio de 2021.



Além das cinco mortes, ele ainda é acusado de 14 tentativas de homicídio.



O julgamento começa a partir das 8h30 no Fórum da comarca de Pinhalzinho, podendo se estender por três dias, segundo o Poder Judiciário.

A sessão será aberta ao público, mas um forte esquema de segurança foi organizado dentro do Fórum e nas redondezas, onde ruas foram bloqueadas para veículos.

A previsão é que, nesta quarta, sejam ouvidas seis vítimas, oito testemunhas de acusação e quatro de defesa.

Caso seja possível ouvir todas as testemunhas, o segundo dia deve ser marcado pelo interrogatório do réu e a explanação da acusação e da defesa. Depois, o juiz vai se reunir com os jurados, representantes de acusação e defesa para votar os requisitos.

O julgamento será finalizado com a leitura da sentença.

Relembre o caso

Na manhã do dia 4 de maio de 2021, um homem, que tinha 18 anos na época, entrou em uma creche do município de Saudades e matou três crianças e duas professoras armado com uma adaga (uma espécie de espada).

Outra criança, com menos de dois anos, foi socorrida a tempo e conseguiu se recuperar.

Após o atentado, o acusado foi detido por populares e entregue às autoridades. Em depoimento à polícia, ele confessou o crime e está preso de maneira preventiva desde então.

O processo tramita em segredo de justiça na comarca de Pinhalzinho.