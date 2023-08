Reprodução/TV Globo Marcela Ferreguete integrava lista das mulheres mais perigosas do Espírito Santo





No último domingo (6), Marcela Ferreguete, uma das mulheres mais procuradas do Espírito Santo , se entregou à polícia a pedido do filho de seis anos de idade. A mulher de 23 anos é suspeita de chefiar o tráfico de drogas em Santa Teresa, município localizado na região serrana do estado.

Ferreguete era considerada foragida há mais de um ano e vivia no bairro de Alto Lage, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a polícia de Santa Teresa, Marcela se dedicava há anos ao tráfico de drogas no bairro de Vila Nova.

Ela, que tem outros três filhos além do de seis anos, responde a três processos criminais referentes ao tráfico de drogas. Ela estava na lista das mulheres mais perigosas do Espítiro Santo junto com outras quatro pessoas.





Informações da Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) dão conta de que Marcela já tinha sido presa em abril de 2018 pelos crimes de pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mas foi solta ainda no mesmo mês.

Em dois mil ela foi novamente detida, mas passou a cumprir prisão domiciliar em janeiro de 2022. Em junho do ano passado, no entanto, a polícia informou à Justiça que ela não estava cumprindo a prisão domiciliar.

Em uma entrevista concedida à TV Gazeta logo após se entregar no último domingo, a mulher disse que vai "começar do zero" após sair da prisão, bem como cuidar dos seus quatro filhos.

"Eu vivia em um mundo de ilusão e estava cansada de fugir. Me sentia um lixo”, desabafou Marcela. Após fazer exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, ela foi conduzida na segunda-feira (7) para o Centro Prisional Feminino de Cariacica.