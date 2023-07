Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal encontrou quatro pessoas em leme de navio





A Polícia Federal encontrou, nesta segunda-feira (10), quatro nigerianos escondidos no leme de um navio que saiu de Lagos, maior cidade da Nigéria, e estava em Vitória (ES). A embarcação tinha como destino o Porto de Santos, localizado no Litoral Sul de São Paulo.



O navio saiu o país africano no dia 27 de junho deste ano, e a PF foi acionada após tripulantes identificarem as pessoas que estavam escondidas. De acordo com os oficiais, todos foram resgatados pelo grupamento marítimo.

"Por motivos humanitários, foi autorizado o desembarque condicional. Agora, os estrangeiros ficarão sob custódia e responsabilidade da Agência Marítima até que retornem ao país de origem, compulsoriamente", destacou a PF em comunicado oficial.





Os quatro cidadãos encontrados não estavam com documentos de identidade, mas afirmaram ser nigerianos. Eles devem ter viajado cerca de 5,5 mil quilômetros entre Lagos e o Vitória, em um deslocamento que durou 13 dias.

A embarcação de bandeira da Libéria ainda encontra-se no litoral capixaba, mas deve ser liberada em breve para chegar à cidade de Santos.