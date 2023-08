Reprodução O homem precisou ser socorrido ao hospital





O aluno de uma academia de musculação em Juazeiro do Norte (CE) se feriu enquanto treinava quando um aparelho caiu e o atingiu. Socorrido às pressas, o paciente de identidade preservada precisa de cirurgia.

Ele havia acabado de sentar para descansar entre as séries de seus exercícios quando a máquina caiu, batendo no pescoço e ombros. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Aparelho de musculação cai sobre aluno em academia do Juazeiro do Norte no Ceará. O homem está hospitalizado e não há informações sobre o estado de saúde dele.



pic.twitter.com/pkDreJrreU — Felipe Emerson (@_Felipe_Lima) August 5, 2023





Cícero Aparecido, coordenador da academia, explica que a máquina serve para fazer agachamentos. Ele disse que o aluno que se machucou durante os exercícios já treina lá "há bastante tempo" e que "a máquina continua em uso, em perfeito estado".





"O aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento, visto que a máquina foi adquirida há menos de 60 dias. Salientamos que são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários. Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências", disse o coordenador.

Washington Araújo, sócio da academia onde ocorreu o acidente, lamentou muito o ocorrido com o aluno. “Nossa preocupação não é financeira, nossa preocupação é com a saúde e restauração da vida dele, que ele possa se recuperar o mais breve possível. Se demorar ele pode perder os movimentos. Vamos fazer de tudo para que a nossa parte seja cumprida”.