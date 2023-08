Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 29/06/2023 Deputada Sâmia Bomfim (PSOL - SP) entrou com ação na PGR pela fala de Eduardo Bolsonaro





O presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST, deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS) , fez uma fala altamente machista e gordofóbica contra a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) durante a sessão em curso na tarde desta quinta-feira (3).

Com ironia, o deputado bolsonarista disse: “A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio ou quer um hambúrguer?" . Em defesa de Sâmia, a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) questionou se Zucco "não tem vergonha de envergonhar o parlamento brasileiro e atacar mulheres eleitas?".





Sâmia Bomfim está sendo constantemente interrompida e atacada de maneira machista e misógina por outros membros da CPI, em especial o próprio tenente-coronel Zucco; o deputado e ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles (PL-SP) ; e General Girão (PL-CE) , que afirmou respeitar mulheres por elas serem as “responsáveis pela procriação e pela harmonia da família", e chegou a afirmar que chamaria a polícia legislativa para retirar Sâmia da CPI.

Por meio de nota, a equipe da deputada Sâmia Bomfim disse que “essa é a conduta do presidente e do relator desde o início dos trabalhos da CPI, tanto no espaço do Parlamento como nas redes”.

A nota informa ainda que “Isso [a conduta machista e gordofóbica de Zucco] só corrobora com a desmoralização dessa comissão que, em vez de criminalizar o movimento como eles pretendiam, só tem acumulado episódios de abuso de autoridade e violência política de gênero. Por esse crime, aliás, ambos já respondem a inquérito na PGR e esse fato novo será somado aos autos”.