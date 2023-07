Agência Brasil/Lula Marques - 13/06/2023 O pedido foi entregue a Arthur Lira (PP) e é esperado que seja encaminhado ao Conselho de Ética

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) entrou com um pedido de cassação dos mandatos dos deputados Tenente Coronel Zucco (Republicanos) e Ricardo Salles (PL). O motivo seria uma briga dos parlamentares com a deputada Sâmia Bomfim (PSOL), durante a última sessão da Comissão Paramentar de Inquérito (CPI) que investiga o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O partido acusa Zucco — presidente da CPI do MST — e Salles de terem sido machistas e misóginos contra a parlamentar.

Segundo o pedido enviado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), a legenda quer que seja investigado a quebra de decoro parlamentar, sendo o caso enviado ao Conselho de Ética da Casa para apurar a questão.

O caso ocorreu na última quarta-feira (12), quando Coronel Zucco ameaçou interromper a sessão alegando que Bomfim não estaria deixando os demais parlamentares falar. "Qual é o seu objetivo, deputada Sâmia? Quer que eu encerre a sessão? Fique calada e respeite os demais deputados”, disse o presidente da CPI.

Segundo o texto enviado pelo PSOL, Zucco teria permitido que o deputado General Girão (PL) tivesse uma fala "absurda e machista", sem que houvesse quaisquer interrupções ou comentários que repreendesse o parlamentar. Girão disse: "ela [Sâmia] acha que por ser mulher não pode ser interrompida", além de afirmar que respeitava as mulheres que são "responsáveis pela procriação e harmonia da família".

O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a sugerir que fosse aberta uma representação conjunta contra Bomfim, afirmando: "Sempre que esta deputada quer se vitimizar diz que é interrompida, então esse momento precisa ficar registrado”.