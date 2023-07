Reprodução/redes sociais Explosão em Palatina, Paraná, deixa mortos e feridos





A cooperativa agroindustrial C.Vale informou, neste sábado (29), que mais três pessoas feridas em decorrência da explosão que atingiu um silo da empresa na última quarta-feira (26) receberam alta hospitalar.



A C.Vale pontuou ainda que o Corpo de Bombeiros segue buscando uma vítima que está desaparecida. Ao todo, são 8 mortes confirmadas por conta do incidente que ocorreu na cidade de Palatina.

De acordo com a cooperativa, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e outras autoridades visitaram a cooperativa na tarde deste sábado.





"A direção da C.Vale assegura que as vítimas continuam sendo assistidas por profissionais da área de saúde e que os familiares estão recebendo apoio psicológico de funcionários da cooperativa", pontuou a empresa em nota .

De acordo com Tiago Zajac, subcomandante do 4° Grupamento dos Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 17h05 de quarta-feira,

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi montada uma força-tarefa para resgatar as vítimas, e mais de 35 socorristas estiveram na ativa junto com cães de busca das cidades de Palotina, Cascavel e Toledo, cidades do Paraná.