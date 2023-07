Reprodução Sede da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Dados de sequestros acabaram sendo excluídos das estatísticas oficiais de criminalidade divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Os números, divulgados desde 1995 no site da SSP, saíram do ar em meio a alta nas taxas do crime por conta do “golpe do Tinder”. Em 2022, houve um salto de 143,4% em relação às denúncias feitas em 2021.

Em resposta à imprensa, que teria apontado que o órgão estaria escondendo essas informações, a pasta explicou que os números serão revisados por conta do aumento de casos:

“A Secretaria de Segurança Pública implantou um Grupo de Trabalho que está realizando a revisão dos dados para garantir assim a divulgação das informações. Após esta suspensão temporária, a publicação dos dados será retomada e normalizada”.

Apesar da Secretaria ter indicado que um grupo estaria trabalhando na revisão, a operação não consta no Diário Oficial do Estado.