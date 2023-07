Reprodução: youtube - 25/07 Lula durante o 'Conversa com o presidente'





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomará suas atividades na residência oficial do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (27), após se submeter a um procedimento para amenizar as dores no quadril. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que o procedimento chamado denervação, que consiste no bloqueio de parte dos nervos da área afetada para reduzir a sensação de dor, foi bem-sucedido.

Essa foi a segunda vez, em quatro dias, que o petista se submeteu a um tratamento para aliviar as dores no quadril. Ele deve passar por uma cirurgia na região do quadril nos próximos meses para tratar uma artrose.

Após o procedimento, o presidente trabalhou normalmente durante a tarde e se encontra plenamente recuperado, segundo o ministro Paulo Pimenta.

"Presidente Lula fez esse procedimento que tinha por objetivo reduzir desconforto. O procedimento foi muito bem. Funcionou dentro do que era esperado. Trabalhou normalmente na parte da tarde. Amanhã [quinta] retoma a agenda normal no Palácio da Alvorada", explicou o ministro.

Paulo Pimenta também esclareceu que as dores no quadril e a cirurgia não afetarão a agenda de viagens do presidente. Todas as viagens nacionais e internacionais planejadas seguem mantidas conforme o previsto.

"Não há nenhuma alteração no planejamento das viagens do presidente, tanto nas viagens nacionais como internacionais. Em nenhum momento isso foi cogitado. Não há nenhuma possibilidade também de planejar aquilo que o presidente já anunciou", falou o ministro.

Com a recuperação bem-sucedida após o procedimento, o presidente Lula deve continuar suas atividades normalmente.





Lula e a cirurgia

Inicialmente, o presidente planejava realizar a cirurgia durante o recesso parlamentar e judiciário, que ocorre entre dezembro e janeiro, além do período em que diversos órgãos do governo federal também pausam suas atividades. Contudo, devido ao aumento das dores e após intensa conversa com a primeira-dama, Lula concordou em antecipar o procedimento cirúrgico, que está previsto para ocorrer em outubro.

Em entrevista ao programa "Conversa com o Presidente", na terça (25), Lula expressou seu desejo de passar pela cirurgia, afirmando: "Eu quero fazer a cirurgia porque não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro".

O presidente também compartilhou como a dor afetou seu humor e convivência: "Eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão, já dói, e eu tenho que falar bom dia sorrindo. Às vezes eu não consigo falar. Às vezes, fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso".