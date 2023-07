Ricardo Stuckert/PR - 23.06.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada neste domingo (23) no Hospital Sírio-Libanês com dores no quadril, segundo o colunista Lauro Jardim.



Lula estaria se queixando de fortes dores e o seu médico pessoal, Roberto Kalil, realizou uma infiltração, procedimento dedicado a aliviar incômodos.

Lula não alterou a agenda já que a expectativa é que o presidente deixe o hospital ainda hoje.

Em novembro de 2022, Lula fez seu último check up, mas em fevereiro deu entrada novamente no Sírio Libanês para realizar uma ressonância e checar a situação do quadril.

O presidente já tem artrose, que é o desgaste da cartilagem que reveste as articulações (juntas).