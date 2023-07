Reprodução/Instagram 22.07.2023 Mauri José Glus tinha 49 anos

O cliente que morreu após ser esfaqueado em um bar no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, no Paraná, foi identificado como Mauri José Glus, de 49 anos. A vítima foi atingida por golpes de facada na madrugada deste sábado (22), após a ação de um jovem de 27 anos, que feriu no total quatro pessoas.

Mauri era frequentador recorrente da casa noturna e, segundo as informações levantadas no local, foi atingido de forma aleatória, informou o Metrópoles. Segundo a Polícia Civil, as outras três vítimas foram encaminhadas ao hospital. O agressor foi contido por seguranças do estabelecimento até a chegada das viaturas.





Bar se manifestou





Em uma publicação nas redes sociais, o bar onde os ataques ocorrem, Distrito 1340, se manifestou. "É com muita tristeza que viemos comunicar a todos que, na última noite, uma fatalidade nos pegou de surpresa", começou a nota divulgada.

"Lamentamos profundamente o falecimento do nosso cliente Mauri José Glus. Estamos procurando e em contato com os familiares e amigos para que recebam todo nosso apoio e solidariedade nesse momento tão triste, assim como estimamos que as demais vítimas se recuperem brevemente deste lamentável atentado", diz outro trecho do texto.



"Entendemos a importância de avaliar os próximos passos com cautela e responsabilidade, e assim que tivermos mais informações, comunicaremos aos nossos clientes. Pedimos a compreensão de todos neste momento de dor", finaliza o pronunciamento assinado por "Equipe Distrito 1340".