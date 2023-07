redacao@odia.com.br (IG) Arquivo: Carlos Bolsonaro detona presidente do próprio partido para defender o pai de críticas

A Polícia Federal negou o pedido de renovação do porte de arma feito pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O requerimento para a renovação do porte de arma foi apresentado no início deste mês de julho. A solicitação passou pelo processo de avaliação da Polícia Federal do Rio de Janeiro.

O filho do ex-presidente usou as redes sociais para questionar decisão e sugere perseguição política.

"Contra fatos não há argumentos: Primeiro, antigo filiado do PSOL, braço do PT tenta matar meu pai. Em seguida, as constastes ameaças à nossa integridade física aumentam, fatos vistos aos olhos de todos ao longo dos anos. Depois, retiram a segurança e a negativa dos veículos blindados a serem utilizados pelo ex-presidente. Agora, essa questão do porte de arma. A conclusão é de vocês", escreveu o vereador.



Caso a renovação fosse concedida, a autorização - que já havia sido previamente aprovada uma vez seria válida por mais 5 anos.