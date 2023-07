redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Carla Zambelli

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi acusada no Supremo Tribunal Federal pelo deputado federal Duarte Júnior (PSB-MA) pelo crime de injúria. Segundo o parlamentar, Zambelli teria mandado ele "tomar no cu" em audiência na Câmara dos Deputados no dia 11 de abril.

Segundo o documento ao qual o Poder360 teve acesso, Duarte Júnior afirmou que Zambelli usou “expressão ultrajante” com o “propósito claro” de ofender e insultar. No momento em que foi proferido o xingamento, Duarte Júnior pedia que o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Sanderson (PL-RS), garantisse a ordem durante discussão entre os deputados da Casa.

“Imprescindível esclarecer que a querelada [Carla Zambelli] agiu de forma dolosa. A situação denota que a querelada teve a intenção deliberada de atingir a honra subjetiva da vítima […] ou seja, não estava a proferir o impropério com o intuito de brincadeira ou para disciplinar alguém. O desiderato foi ofender”, disse. O Código Penal brasileiro estabelece pena de prisão de 1 a 6 meses ou multa para o crime de injúria.

A deputada afirmou que não irá se manifestar sobre o assunto.