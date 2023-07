Reprodução/Twitter 22.07.2023 Perfil do Twitter do ex-presidente do Brasil publicou vídeo em tom de brincadeira utilizando elementos de 'Barbie'

O ex-presidente do Brasil Michel Temer (MDB) aproveitou o engajamento do lançamento do filme da boneca "Barbie", que ocorreu na última quinta-feira (20), e publicou um vídeo no Twitter referências ao longa e ao universo rosa do brinquedo.

No vídeo, publicado neste sábado, o emedebista aparece de paletó rosa e é chamado de "Ken Temer", em uma comparação com o boneco que é interpretado por Ryan Gosling no longa e namorado da protagonista, Margot Robbie. "Barbie-me-ei", diz a legenda publicada junto com o registro.













Depois de ter a maior pré-venda de ingressos na história da Warner no Brasil, o live-action de Barbie estreou com mais um recorde e se tornou a segunda maior abertura de quinta-feira dos últimos tempos, ficando atrás apenas de "Vingadores Ultimato".

Cerca de 1,2 milhões pessoas lotaram as salas de cinema de todo país para ver o filme da boneca mais famosa do mundo. A renda ultrapassou a casa dos R$ 22 milhões, segundo dados do Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).





"A estreia de 'Barbie' chancela o que vimos defendendo. O cinema, que sempre foi o entretenimento preferido das famílias brasileiras e um dos mais acessíveis e democráticos, está voltando com força", destaca Marcos Barros, presidente da Abraplex.

"Quanto mais filmes de qualidade, como 'Barbie', e também 'Oppenheimer', tivemos para oferecer, mais rápido iremos igualar ou até superar os níveis de bilheteria pré-pandemia. Filme após filme, o resultado obtido está acima do esperado."