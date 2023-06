Reprodução/Flickr O ex-presidente Michel Temer

O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi contratado pela Google para ajudar na negociação da regulação das plataformas de internet e está atuando há cerca de três semanas como mediador, junto a parlamentares. Ao lado de diretores da big tech norte-americana, ele estaria disposto a ajudar na interlocução entre o Congresso e a empresa. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Temer afirmou não ter mantido conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os dois recursos extraordinários que podem flexibilizar o Marco Civil da internet. O ministro Alexandre de Moraes, indicado por Temer ao STF, defende a regulação das plataformas, e foi responsável pela abertura do inquérito que investiga dirigentes da empresa por campanha contra o Projeto de Lei 2630, o “PL das Fake News”.

O ex-mandatário se encontrou com o deputado Orlando Silva (PC do B) para discutir pontos do PL, em São Paulo, onde apresentou visões da Google sobre a legislação. “Assim como outras empresas e entidades, contratamos agências e consultores especializados para ajudar na mediação dos nossos esforços de diálogo com o poder público para podermos levar nossas contribuições a políticos e parlamentares, especialmente, em questões importantes e técnicas como a construção de novas legislações”, disse a Google, através de sua assessoria.