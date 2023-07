Agência Brasil/Fernando Frazão Os três bairros mais afetados pela violência armada na capital fluminense ficam na Zona Oeste.

Pesquisa do Instituto Fogo Cruzado aponta que no primeiro semestre de 2023 houve 1.784 tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro. O relatório foi divulgado nesta terça-feira (18) .

O número de tiroteios reduziu em 2,5% se comparado com o mesmo período de 2022, mas as vítimas aumentaram. De acordo com o instituto, a taxa de vítimas foi a maior dos últimos quatro anos.

De janeiro a junho de 2023, 1.112 pessoas foram vítimas de violência armada. Dessas, 581 morreram e 531 ficaram feridas. Nos primeiro semestre de 2022, foram 952 baleados, sendo 502 mortos e 450 feridos.

Os principais motivos para a explosão de tiroteios são as operações policiais e as disputas entre grupos armados. As cidades mais afetadas da região foram o Rio de Janeiro, Duque de Caxias e São Gonçalo. No Rio, os bairros que mais sofrem com a violência armada ficam na Zona Oeste: Praça Seca, Vila Kennedy e Cidade de Deus.

FOGO CRUZADO

O Fogo Cruzado é um instituto que divulga dados abertos e colaborativos sobre violência armada nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Além de divulgar relatórios semestrais com esses dados, a instituição possui um app em que recebem e disponibilizam informações sobre tiroteios com checagem em tempo real.