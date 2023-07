Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Marcos do Val (Podemos)

O senador Marcos do Val (Podemos) depõe mais uma vez à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (19), às 14hs no horário de Brasília. Seu depoimento faz parte da investigação contra um suposto plano golpista revelado por ele, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado federal Daniel Silveira. Bolsonaro concedeu depoimento à PF na última semana.

O plano envolveria uma conspiração para grampear o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na tentativa de induzi-lo a falar algo que pudesse anular as eleições de 2022. O esquema foi denunciado pelo próprio senador Marcos do Val, em uma entrevista concedida à revista Veja em fevereiro de 2023. As versões da história, porém, foram alteradas algumas vezes por Do Val, nas quais mudou responsabilidades que seriam de Bolsonaro – nas primeiras versões da trama – para Daniel Silveira.



A investigação foi aberta por Alexandre de Moraes ainda em fevereiro, devido às mudanças na história. Em junho, o ministro determinou busca e apreensão no gabinete do senador. Bolsonaro admitiu no seu depoimento ter recebido, no Palácio da Alvorada, tanto Marcos do Val, quanto Daniel Silveira, enquanto ainda era presidente da República, mas, segundo ele, se recusou a ter tramado uma tentativa de golpe contra Moraes.

A reunião teria durado cerca de 20 minutos e “nada foi tratado”, de acordo com Bolsonaro. “Nenhum plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes foi discutido naquela reunião que durou, aproximadamente, vinte minutos. Fiquei em silêncio", declarou a jornalistas depois de seu depoimento na quarta (12).