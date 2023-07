Reprodução/TV Globo Ônibus destruído pelo incêndio criminoso em João Pessoa

De acordo com a Polícia Militar, dois indivíduos armados invadiram o ônibus da linha 600, que transitava entre os bairros de Bessa e Varadouro. Durante a ação, eles forçaram o motorista e cinco passageiros a permanecerem no veículo, arremessaram garrafas contendo líquido inflamável e atearam fogo.



O motorista sofreu queimaduras em 70% do corpo, enquanto os outros dois passageiros ficaram feridos após um ônibus ser alvo de um incêndio criminoso em João Pessoa, Paraíba, no dia 18 de julho.

Ônibus é incendiado com combustível por dois homens, no bairro Padre Zé, em João Pessoa.



Quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital de Trauma.



Polícia afirmou que não houve tentativa de assalto e o incêndio foi proposital.



A polícia foi chamada ao local e resgatou as três vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. As outras duas pessoas a bordo do ônibus conseguiram escapar antes que as chamas consumissem o veículo por completo.

O motorista teve queimaduras graves em 70% do corpo e permanece internado no Hospital de Trauma. Ele sofreu queimaduras no rosto, braços e tórax. As chamas consumiram rapidamente o ônibus, afetando também a rede elétrica e causando falta de energia em parte do bairro.



Entre os feridos também estão uma passageira de 27 anos e um passageiro de 30 anos, que sofreram ferimentos leves e foram liberados do hospital durante a madrugada do dia seguinte, 19 de julho.

O serviço de transporte coletivo opera normalmente na manhã de quarta-feira, dia 19. Nenhum suspeito foi encontrado pela polícia.