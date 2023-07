Reprodução/Agência Brasil MEC divulga resultado da lista de espera do Fies 2023

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (18) a lista de espera dos candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2023.

A pré-seleção dos candidatos participantes da lista de espera ocorrerá até o dia 29 de agosto.



Os candidatos pré-selecionados na lista de espera terão três dias após sua pré-seleção para complementar a inscrição no site do programa. Para conferir a lista e complementar os dados, o estudante deve acessar o site Fies Seleção .

O Fies é um programa que concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas participantes.

Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir da edição de 2010 com média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a 0 na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.