Rosinei Coutinho/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado em um aeroporto na Itália





Um órgão ligado ao Ministério da Justiça solicitará, junto às autoridades italianas, imagens do aeroporto de Roma, Itália, que mostrem o momento em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e familiares são hostilizados.



O pedido partirá do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), braço do Ministério liderado por Flávio Dino. A informação relacionada a esta solicitação foi divulgada pelo blog da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo.

Mais cedo, a Polícia Federal solicitou o conteúdo das câmeras internas do aeroporto de Roma após a agressão sofrida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última sexta-feira (14).

Os três suspeitos já foram identificados. De acordo com o relato de Moraes, Roberto Mantovani Filho, Andréa Mantovani e Alex Zanatta Bignotto iniciaram a discussão.





O empresário bolsonarista Roberto Mantovani gritou e deu um tapa nos óculos do filho de Moraes. Já Andréa, esposa de Mantovani, ofendeu o ministro chamando-o de “bandido, comunista e comprado”.

A versão, se confirmada, pode indiciar os três suspeitos por crimes contra a honra, agressão e atos antidemocráticos.

Até o momento, apenas Alex Zanatta depôs, e negou que os três tenham ofendido o ministro. O casal divulgou uma nota negando as agressões, mas que aponta o surgimento de um 'desentendimento verbal' entre Andréa e duas pessoas que acompanhavam o ministro.