RDNews - 21.03.2023 Amália Barros e Michelle Bolsonaro

A deputada federal Amália Barros (PL) se pronunciou acerca dos últimos acontecimento envolvendo ela e Michelle Bolsonaro (PL). No último sábado (15), em João Pessoa, a ex-primeira-dama e atual presidente do PL Mulher pediu para que a parlamentar tirasse a prótese ocular que ela usa para fazer um discurso no vento do partido. Michelle pegou a prótese e guardou no bolso enquanto Amália falava.



Segundo Amália, a retirada da prótese ocular "não é um problema". Ela afirma que o gesto é uma forma de ganhar "mais força" para lutar e que se acha "linda assim, com prótese, sem prótese". A fala defendendo Michelle foi publicada no Twitter da parlamentar.

A deputada diz que possui uma relação de intimidade e amizade com a presidente do PL Mulher, e que "e não fosse a Michelle, esse país não teria reconhecido as pessoas que não têm um olho como pessoas com deficiência. Porque foi graças ao esforço dela que o presidente Bolsonaro, em 2021, sancionou a lei monoculares".

À imprensa e a quem mais interessar! Michelle Bolsonaro te amo! Juntas sempre! 💛 pic.twitter.com/CmlrsQSPBa — Amália Barros (@amaliabarros) July 17, 2023

Entenda o caso

Para passar o microfone a parlamentar, Michelle condicionou a retirada da prótese e pediu para que colocasse o material no bolso. Segundo a ex-primeira-dama, ela “ama vê-la” sem a prótese. “Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu sei que seu trabalho é esse, amiga, mas tira”, afirmou Michelle Bolsonaro.

A deputada seguiu a determinação da ex-primeira-dama, o que revoltou os internautas. Amália afirmou não estar acostumada a ficar sem a prótese e admitiu que não é a primeira vez que recebe esse pedido.

“Ela sempre faz isso, e eu ainda não aprendi a vir sem prótese”, afirmou a parlamentar. Internautas acharam a ação anti-higiênica e viram uma tentativa de constrangimento de Michelle contra a Amália Barros.