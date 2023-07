Thais Magalhães/CBF Seleção Brasileira vai em busca de título inédito

O Ministério da Gestão e Inovação deverá oficializar até terça-feira (18) a portaria que determina as regras para o permitir o ponto facultativo de servidores públicos federais durante as partidas da seleção feminina na Copa do Mundo , que acontece na Austrália e Nova Zelândia a partir do dia 20 de julho.

A decisão foi tomada na última sexta-feira (14) pelo presidente Lula e atende ao pedido da ministra do Esporte Ana Moser. Segundo a ex-atleta, os servidores poderão se ausentar nos horários das partidas e retornar ao trabalho até duas horas após o fim do jogo.

A seleção brasileira estreia no dia 24 de julho contra o Panamá às 8 da manhã. Na fase de grupos, a equipe ainda enfrenta a França no dia 27 às 7h e a Jamaica no dia 2 de agosto também às 7h.

O ponto facultativo é tradicionalmente adotado em partidas da copa do mundo de futebol masculino, mas pela primeira vez será expandido para o torneio feminino.

Além do governo federal, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), também decretou ponto facultativo nos órgãos públicos estaduais durante o período, assim como a Câmara de Natal (RN).