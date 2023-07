Reprodução / TV Globo - 14.07.2023 Acidente entre caminhões foi registrado na madrugada desta sexta-feira (14)

Um acidente entre dois caminhões deixou um morto e dois feridos na madrugada desta sexta-feira (14) na Marginal Tietê, em São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 3h50.

A corporação afirmou que oito viaturas foram mobilizadas para o local. No total, foram três vítimas, sendo que duas ficaram presas nas ferragens dos veículos e uma delas morreu.

Conforme os bombeiros, as três vítimas são homens: o primeiro sofreu uma contusão no punho e o segundo, ferimentos nas pernas. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de hospitais da região.

O acidente causa um bloqueio total à ponte que dá acesso à rodovia Presidente Dutra em direção a Guarulhos. Os motoristas devem circular pela pista local e expressa da Marginal Tietê.

Um dos motoristas não se feriu, mas ficou abalado com o acidente. À imprensa, o filho dele, Caio Chaves, disse que não há marca de freada na pista. "Talvez [o motorista do outro caminhão] viu e já tava em cima", afirmou.

"Ele [motorista da carreta] estava no sentido Dutra quando o veículo de trás colidiu. Pelo que meu pai relatou ele só sentiu a pancada e quando desceu do caminhão para ver o que tinha acontecido, os três já estavam no caminhão sem conseguir mexer. Foi muito rápido", acrescentou.