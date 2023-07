Foto: Reprodução/Internet Viatura dos Bombeiros













Na manhã desta terça-feira (14), os hóspedes e moradores de prédios vizinhos ao Hotel Aram Beach Boa Viagem tomaram um susto ao sentir um forte cheiro de gás, indicando um vazamento. O hotel fica na Rua dos Navegantes, localizada no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h, enviando ao local duas viaturas: uma de combate a incêndio e outra de comando operacional. Ao chegar, as equipes esvaziaram o hotel e isolaram a área enquanto a empresa responsável pelo fornecimento de gás do hotel fazia os reparos necessários.





Além dos hóspedes e funcionários do hotel, alguns moradores de prédios vizinhos também se afastaram do local, temendo por sua segurança e incomodados com o cheiro forte e o barulho de gás vazando. Felizmente, ninguém se feriu nem passou mal, e a ocorrência foi encerrada por volta das 9h45 da manhã.