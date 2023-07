Divulgação/Tempus Comunicação Metroviários entram em greve no Recife





A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), mantenedora do metrô do Recife, adiou a reunião para novas negociações com o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), que seria realizada nesta sexta (14), logo após a greve que causou uma paralisação total do serviço por 24 horas.

Atualmente, o encontro está previsto para a próxima segunda-feira (17), ainda sem horário definido. A decisão foi criticada pelo Sindmetro, que classifica a postura da CBTU como irresponsável, diante dos problemas que as paralisações e as condições do metrô causam aos trabalhadores e à população que depende desse serviço.





A greve de 24 horas realizada das 22h da quarta (12) até às 23h da quinta-feira (13) pelos metroviários tinha como pauta a aprovação do novo acordo coletivo de trabalho proposto pela categoria; a retirada da CBTU do Plano Nacional de Desestatização (PND), que visa à privatização da empresa; e o andamento célere do Plano de Restauração do Metrô do Recife, que tem problemas estruturais.