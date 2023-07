Google Maps Prédio que desabou no Grande Recife

O prédio que desmoronou no Complexo Beira-Mar, no Grande Recife, deixando 14 mortos, já havia sido alvo de denúncias por apresentar rachaduras e infiltrações. A situação do edifício foi exposta cerca de uma semana antes da tragédia, por lideranças do Movimento Nacional da Luta Pela Moradia (MNLM) durante audiência pública sobre o problema da moradia urbana em Pernambuco.

De acordo com a Prefeitura de Paulista, o prédio estava interditado desde 2010. No entanto, tinha sido reocupado por sem-tetos.

"Eu sou da cidade de Paulista e é muito triste eu ver um conjunto habitacional como o Beira-Mar, vivendo naquela situação há anos. Estamos esperando o quê? Que morra alguém?", disse o dirigente do MNLM, Paulo André, durante a audiência pública.

As buscas pelas vítimas foram encerradas na tarde de sábado (9), após 32 horas de trabalho. O total de mortos chegou a 14, sendo quatro crianças, dois adolescentes e oito adultos.

Veja a lista detalhada divulgada pelo Corpo de Bombeiros:

Maria da Conceição Mendes da Silva, de 43 anos;

Deivid Soares da Silva, de 17 anos, filho de Maria;

Deivison Soares da Silva, de 19 anos, filho de Maria;

Eloá Soares da Silva, de 21 anos, filha de Maria;

Marcela Neves dos Santos, de 42 anos;

Maria Flor Neves dos Santos, de 6 anos, filha de Marcela;

Wallace Neves dos Santos, de 10 anos, filho de Marcela;

Guilherme Emanuel Misael, de 12 anos;

Ester Misael, de 5 anos, irmã de Guilherme;

Pedro Misael, de 8 anos, irmão de Guilherme;

Mateus Silva de Albuquerque, de 21 anos;

Um homem de 45 anos, de nome não divulgado;

Um homem de 40 anos, de nome não divulgado;

Uma mulher de 37 anos, de não não divulgado.