Reprodução/redes sociais Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal

Parlamentares da oposição pedirão impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso por fala no Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) contra o bolsonarismo. No evento realizado nesta quarta-feira (12), o magistrado disse ter lutado "contra a ditadura e o bolsonarismo" e foi vaiado por um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem.

“Saio daqui com as energias renovadas pela concordância e discordância porque essa é a democracia que nós conquistamos (...) Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, disse Barroso, em resposta às vaias.

A manifestação do ministro desagradou parlamentares da oposição. Deputados como Carlos Jordy (RJ), Bia Kicis (DF) e Nikolas Ferreira (MG) utilizaram as redes sociais para criticar o discurso do magistrado.

"Escrachou de vez? Imagine um ministro do STF dizendo numa palestra que eles 'derrotaram o lulo-petismo'", disse Carlos Jordy.

"O Ministro do STF e do TSE , Barroso, afirmou em evento da UNE que venceu o Bolsonarismo. Em evento político partidário confessou que atuou contra uma força política. Gravíssimo! Nós, da oposição, entraremos com pedido de impeachment", disparou Bia Kicis.



Nikolas Ferreira endossou o pedido pelo afastamento do ministro.

"A oposição entrará com processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de “exercer atividade político-partidária”, previsto no art. 39, da lei 1079/50. Se, por um milagre, houver justiça nesse país, a perda do cargo é inegável."

Não é a primeira vez que Barroso se manifesta publicamente contra o bolsonarismo. Em novembro do ano passado, o ministro do STF foi abordado por um eleitor de Bolsonaro em Nova York (EUA) e respondeu: “Perdeu, mané, não amola”.