Chuvas forte e muita ventania atingiram o Oeste de Santa Catarina nesta quarta-feira (11) com a passagem de ciclones extratropicais que já causaram estragos e colocaram cidades em estado de alerta, inclusive para ressaca do mar no litoral sul e sudeste do país.

As unidades do Corpo de Bombeiros registraram diversas ocorrências de alagamentos, famílias desabrigadas e granizo desde o começo manhã em cidades do Oeste do estado.

Em Herval d’Oeste, o Clube da comunidade de Canhada Funda sofreu estragos bastante sérios com a destruição total de algumas instalações. Em vídeos gravados no local é possível perceber que a estrutura desabou e árvores próximas ao local também ficaram prejudicadas. Veja:

A defesa civil ainda não divulgou informações sobre acidentes envolvendo pessoas até o momento, mas emitiu um alerta para toda a população da região.

A região Sul do Brasil está em alerta de perigo para a formação deste ciclone extratropical que pode elevar volumes de chuva e aumenta a força das rajadas de vento; cuidado pois essa combinação que pode acarretar em sérios e graves prejuízos.