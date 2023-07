Reprodução Acidente aconteceu às 17h no Aeroporto de Sorocaba

Uma aeronave bimotor fez um pouso forçado e deixou o bico do avião encostado na pista após apresentar problemas com o trem de pouso no Aeroporto de Sorocaba, situado em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 17h da tarde de quarta-feira (12) e causou a interdição do aeroporto por aproximadamente duas horas e meia. Não houve registro de feridos com a manobra.

O que aconteceu

Segundo informações fornecidas pela Rede VOA, empresa responsável pela administração do Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, a aeronave, de operação particular, enfrentou problemas para liberar o trem de pouso durante a aterrissagem, resultando no toque do bico na pista.

Logo após o incidente, a equipe de bombeiros da rede prontamente prestou socorro e adotou as medidas necessárias para garantir a segurança dos ocupantes da aeronave e a estabilidade do local.

A interdição do aeroporto, ocorreu como parte de protocolo de segurança, para permitir a realização de inspeção e avaliação do local, além de remover da psita a aeronave envolvida no acidente.

Após as inspeções e as medidas de segurança serem concluídas, o Aeroporto de Sorocaba retomou suas operações normais às 19h33, possibilitando a retomada dos voos e serviços aéreos.