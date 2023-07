Reprodução / INMET - 11.07.2023 Sul e norte Amazonense têm alerta para chuvas intensas entre esta terça (11) e quarta (12)

Nesta terça-feira (11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de tempestades, ventos intensos e queda de granizo no Sul do país. O aviso acontece após a passagem de um ciclone extratropical no último final de semana na região.

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente, têm aviso de "perigo" para tempestade e o instituto ainda alerta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O sudoeste, sudeste e centro-sul do Paraná também devem sentir os efeitos das fortes chuvas.

O alerta, segundo o Inmet, vale até esta quarta-feira (12), às 10h. A previsão é que chova entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia. Além disso, são esperados ventos de 60 a 100 km/h nesse período.

Além do Sul, o norte do Amazonas aparece com alerta de "perigo potencial" para chuvas, também válido até as 10h desta quarta. Segundo o Inmet, é esperado um volume de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, assim como ventos intensos, de 40 a 60 km/h. No estado, porém, há baixo risco de incidentes relacionados às chuvas, como queda de energia ou descargas elétricas.

Ao mesmo tempo, outros estados na região central aparecem com alerta de "perigo potencial" para baixa umidade: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Rondônia.

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda devem registrar níveis mais baixos de umidade até o final do dia, podendo elevar risco de incêndios florestais e à saúde, com sintomas como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

Alerta da Marinha

A Marinha do Brasil também emitiu um comunicado alertando que o ciclone ainda pode provocar ressaca, com ondas atingindo uma altura de até 4,5 metros, entre Chuí (RS) e Laguna (SC) entre as noites desta quarta e de sexta (14).

A faixa litorânea entre Santa Catarina e São Paulo, de Laguna (SC) a São Sebastião (SP), também poderá ser afetada, com ventos chegando a 100 km/h.