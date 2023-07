Arquivo Pessoal/Junio César Oliveira Martins Garoto encontrou pedra preciosa





O estudante Álvaro Henrique, de 12 anos, encontrou uma pepita de ouro numa visita à Mina de Ouro Tancredo Neves, em São João Del Rei (MG). A pedra preciosa foi achada durante uma excursão escolar.

O passeio foi organizado pelo Instituto de Educação e Cultura de Carmo do Rio Claro. Pouco mais de 40 alunos participaram da atividade e Álvaro teve a sorte de encontrar a pepita.

Junio César Oliveira Martins, professor de Histórica, responsável pelos estudantes durante a excursão, ficou surpreso quando o aluno mostrou a pedra..

"Como amante da história, sempre procuro integrar passeios culturais com as matérias lecionadas. [...] A descida até o fundo da mina já revelava um clima de muita adrenalina e entusiasmo pelos alunos, e os 60 metros de profundidade foram logo alcançados", explicou em entrevista ao G1.

O menino de 12 anos conseguiu encontrar a pepita ao reparar que uma rocha tinha um brilho diferente.

"Com um senso de observação muito grande, ele percebeu um brilho diferente entre uma rocha, apontou e questionou se era ouro, nosso guia continuou sua explicação, dizendo entre outras coisas que a mina está desativada há décadas", contou o professor.

O aluno não ficou satisfeito e insistiu para que fosse chamado o responsável pela mina. Foi então que o profissional contou que se tratava de uma pepita de ouro.

O professor contou na entrevista que o responsável pela Mina de Ouro Tancredo Neves confessou que nunca tinha reparado que a pedra se tratava de uma pepita, mesmo passando pela área diariamente.

A pedra valiosa agora vai ficar na escola e será tratada como um patrimônio cultural. "Estamos muito orgulhosos da façanha dele", relatou a diretora do IEC, Marisa Azevedo.





