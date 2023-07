Defesa Civil Chuva causa alagamento e morte em Alagoas





O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT-AP), afirmou neste sábado (8) que técnicos da Defesa Civil estão viajando para Alagoas. Na última sexta (7), o estado do Nordeste foi atingido por fortes chuvas, fazendo com que 29 cidades entrassem em situação de emergência.

“Já estamos em contato com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, e a prefeita de Atalaia, Cecília Hermann, a fim de agilizar todas as providências necessárias para declaração de situação de emergência devido às fortes chuvas”, escreveu o ministro no começo da tarde.

No começo da noite, Góes comunicou quais providências tomou para ajudar o estado nordestino.

“Nossos técnicos da Defesa Civil estão a caminho de Alagoas e estamos definindo o suporte logístico aéreo nas próximas horas. Mais uma vez, por orientação do presidente Lula, nossa prioridade absoluta no primeiro momento é o auxílio e a segurança da população”, completou.

O governador de Alagoas, Paulo Dantas, também usou as redes sociais para agradecer o apoio dado pelo governo federal.

“Agradeço ao presidente Lula que, por meio dos ministros Renan Filho, Waldez Góes e Wellington Dias, tem nos dado todo o suporte. Técnicos da Defesa Civil do Gov. Federal estão chegando em Alagoas para nos dar apoio logístico e ainda mais segurança nessa situação emergencial”, postou.

O governador decretou estado de emergência em 29 municípios por conta dos estragos dos alagamentos. O decreto valerá pelos próximos seis meses.

"Mais de 10 mil pessoas estão nesse situação difícil e infelizmente tivemos um óbito. Com o decreto, o apoio vai para o município para que compre cestas básicas, colchão. Criamos um grupo de gestor, secretários e Defesa Civil para acompanhar de perto a atuação nesses casos. Estamos à disposição desses municípios", explicou Paulo Dantas.

O ministro Wellington Dias também comentou o assunto. “As chuvas em Alagoas já afetaram 10.303 pessoas em 20 municípios. Desde ontem, junto com as equipes dos ministros Waldelucio Góes do MDR, Renan Filho dos Transportes, e do governador Paulo Dantas, estamos acompanhando a situação para dar a assistência necessária para a população", relatou.





Siga o perfil geral do Portal iG e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.