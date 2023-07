Foto: Anderson Riedel/PR Eduardo Pazuello será investigado pelo Conselho de Ética da Presidência

O Conselho de Ética da Presidência da República abriu um inquérito para investigar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello por desvio de ética na compra de vacinas contra a Covid-19. Ele é suspeito de negociar doses com valor superior ao praticado pelo mercado brasileiro.

Em março de 2021, Pazuello se reuniu com empresários da World Brands, que se diziam representantes da farmacêutica responsável pela CoronaVac. O encontro aconteceu fora da agenda do ex-ministro no gabinete de Élcio Franco, ex-secretário-executivo da pasta.

A reunião marcou a negociação para a compra de 30 milhões de doses do imunizante. Entretanto, o valor acordado entre as partes previa o pagamento três vezes maior que o preço praticado pelo Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina no Brasil.

Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-governador de São Paulo João Doria travaram uma guerra de troca de farpas por causa da doença. Enquanto Doria determinou o fechamento de parte do comércio no estado, Bolsonaro criticou as ações do paulista.

O ex-ministro da Saúde ainda não se pronunciou sobre as investigações. Assim que feito, a reportagem será atualizada.