Lula Marques/ Agência Brasil Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores





O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira , discursou nesta segunda-feira (3) na abertura da Cúpula do Mercosul, evento que está sendo realizado na cidade de Puerto Iguazú, na Argentina.

A partir da finalização do evento, que acontece nesta terça-feira (4), o Brasil assumirá a liderança rotativa do grupo e passará a conduzir o Mercosul pelos próximos seis meses. Diante disso, havia a expectativa de que já nesta primeira fala do chanceler brasileiro fosse citado um possível movimento de reintegração da Venezuela ao bloco.

No entanto, Vieira evitou entrar no assunto logo na abertura da 62ªcúpula de presidentes do Mercosul. Os venezuelanos foram suspensos do bloco em 2016 por descumprirem regras internas no grupo.

Por outro lado, o líder do Itamaraty afirmou que, ao longo do próximo semestre, o Brasil pretende retomar a adesão da Bolívia ao Mercosul. O protocolo para a entrada do país no bloco foi assinado em 2015, mas ainda precisa da ratificação do Congresso brasileiro.





Contraproposta à UE

O ministro brasileiro também abordou a relação do bloco dos países sul-americanos com a união Europeia. De acordo com ele, o Mercosul apresentará uma contraproposta em relação a uma carta apresentada pelo europeus com novas exigências ambientais no acordo de livre comércio.

"Em alguns dias, pretendemos apresentar para exame de todos uma contraproposta de reação à carta adicional da União Europeia, com o intuito de destravar a negociação birregional", destacou.

Integração financeira

Durante o discurso, Mauro Vieira afirmou que um dos objetivos do Brasil nos próximos seis meses será o fortalecimento na integração financeira entre os países do Mercosul. Ele citou que o país visa a ampliação do Sistema de Pagamento em Moeda Local do Mercosul (SML).

"Considero que o principal caminho, a curto prazo, deve ser a ampliação do uso da opção de que já dispomos: o Sistema de Pagamento em Moeda Local do Mercosul, que possibilita aos exportadores e importadores dos países sócios transacionarem em suas respectivas moedas locais", disse.

