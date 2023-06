redacao@odia.com.br (IG) Luciano Bivar, presidente do União Brasil

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar , comentou suas percepções acerca do deputado federal, Celso Sabino (PA), para assumir o Ministério do Turismo . Bivar voltou a defender o parlamentar, tecendo grandes elogios durante entrevista ao jornal Estúdio i, da GloboNews, nesta quinta-feira (29). Atualmente, a pasta segue no comando de Daniela Carneiro, do próprio União Brasil.

Bivar diz que Sabino conversou recentemente como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mostrando "disposição para ajudar o governo". Ele levantou que o parlamentar tem "o apoio do presidente do partido e de grande parte da bancada."



O presidente da sigla disse que Sabino "é uma pessoa qualificada e tem tudo para somar ao gabinete de ministros governo", afirmando que o parlamentar "goza de muita interlocução dentro do partido", sendo então, um representante do apoio da sigla ao governo.

O dirigente da legenda já presidiu anteriormente o PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro (PL) se elegeu em 2018. Ele foi questionado sobre como tem visto a relevância do ex-presidente na política nacional, respondido categoricamente por Bivar que, antes do rompimento, temia um rumo "não democrático". Ele ainda afirmou que o União Brasil cresceu sem a ajuda do ex-presidente. A legenda é uma fusão do antigo PL com o Democratas. "Sem Bolsonaro e nos criticando saímos de 52 para 59 deputados", disse Bivar.

Quem ocupa a cadeira do Turismo atualmente é Daniela Carneiro, que segue em uma situação delicada. Ela perdeu o apoio da legenda em que é filiada, e, segundo as informações dadas pelo jornal O Globo, deverá ser substituída após o retorno da viagem oficial que faz a Portugal. Alguns auxiliares conversam com a ministra para que ela peça demissão, tendo assim uma saída mais honrosa do governo.