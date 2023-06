Reprodução/ICMBio As formações de pedra e areia esbranquiçadas na imagem se dão pelo desmatamento pelo garimpo na região dos rios Juami e Japurá.

A Polícia Federal fez uma operação nesta terça-feira (27) para combater o garimpo ilegal em Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Ponta Grossa (PR) . Os investigados são oficiais do Exército envolvidos em acordos com garimpeiros.

A operação investiga crimes contra o meio ambiente e a União, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

De acordo com a PF, um dos investigados atuava em Manaus e repassava informações sobre as operações policiais na região de Japurá , no interior do Amazonas. Em troca, recebia valores de garimpeiros da área.

Um inquérito policial fez com que o militar fosse transferido de Manaus para a cidade de Ponta Grossa. Mesmo após a transferência, o oficial continuou repassando informações aos líderes do garimpo ilegal da região.

A Estação Ecológica Juami-Japurá foi a mais afetada pelo garimpo ilegal por ser uma área de difícil fiscalização.

Hoje serão cumpridos três mandados de prisão preventiva e oito ordens judiciais de busca e apreensão. Durante as investigações, os bens dos investigados, tanto móveis quanto imóveis, permanecerão bloqueados.

