Lesa Pátria: PF procura dois suspeitos por atos golpistas em nova fase da operação





A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) a Operação Lesa Pátria. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão da 13ª fase da operação na cidade de Itapetininga (SP). A ordem para a diligência foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Um dos investigados é o empresário Milton de Oliveira Junior, dono de uma rádio que foi afiliada da Jovem Pan. Ele havia declarado, ao vivo, que financiou grupos de bolsonaristas envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. Além disso, o empresário disse que não veria problemas se fosse preso.

Ele pode responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Ao vivo, o empresário também afirmou guardar os comprovantes dos financiamentos em seu celular, que deve ser apreendido.

