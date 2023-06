REUTERS/Rei Santos Atirador foi preso em flagrante e, depois, encontrado morto na prisão

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou, em nota, que prendeu um homem de 39 anos, morador de Rolândia, nesta segunda-feira (26), por suspeita de envolvimento no ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Este é o quinto preso do caso e as informações acerca da investigação seguem em andamento de forma sigilosa. As aulas no colégio também foram restabelecidas hoje, com a segurança reforçada.





Na última segunda-feira (19), um ex-aluno de 21 anos entrou na escola do município paranaense, foi à diretoria para, a princípio, solicitar o histórico escolar e realizou disparos contra dois jovens: uma menina de 17 anos, que não resistiu e morreu no local, e um menino de 16, que foi socorrido e levado ao Hospital Universitário de Londrina com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada do dia 20 de junho. O atirador foi preso em flagrante e levado para a Casa de Custódia de Londrina, cidade vizinha, e, um dia depois do ataque, foi encontrado morto na cela.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.