Divulgação Acidente ocorreu entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, da Linha 12-Safira da CPTM

Um vigilante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ( CPTM ) morreu e outro ficou ferido gravemente após serem atropelados por um trem da companhia na noite desta terça-feira (14), em São Paulo .

Leia também Força Nacional chega ao RN para conter ataques no estado

Segundo a CPTM , os dois funcionários eram contratados por uma empresa terceirizada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , os dois homens iriam fazer a troca de turno quando o acidente ocorreu, por volta das 21h30, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, da Linha 12-Safira da CPTM. Ainda de acordo com a corporação, as vítimas não viram e nem ouviram a aproximação da composição e acabaram sendo atingidos.

Por meio de nota, a CPTM disse que os dois funcionários foram atendidos por equipes de segurança da CPTM, Samu e Resgate. Uma deles, com um ferimento nas costas e consciente, foi encaminhado ao Pronto Socorro Tatuapé. Já a outra vítima, morreu no local do acidente.

A Companhia afirmou, ainda, que lamenta o ocorrido e informou que irá auxiliar na apuração das circunstâncias do incidente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.